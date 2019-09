Jetzt wird es richtig spannend bei der Wirecard Aktie: Der DAX-Wert springt nach dem gestrigen charttechnischen Kaufsignal heute weiter nach oben und erreicht in der Spitze 155,85 Euro. Damit ist der Aktienkurs des Fintech-Unternehmens ganz nah an dem entscheidenden Widerstandsbereich bei 156,00 Euro angekommen. An dieser Marke endete zuletzt im Juli dieses Jahres eine Aufwärtsbewegung. Bei 155,10/156,00 Euro bildete sich in der Zeit ...