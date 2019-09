Kibaran Resources

Wie Herr McGowan erklärte, stehe das für Kwinana nahe Perth geplante Projekt in Übereinstimmung mit der „Future Battery Industry Strategy“ der Regierung. Das Potenzial, mit Hilfe des Ecograf-Projekts Batteriegraphit zu produzieren, stelle einen signifikanten Schritt in den Bemühungen Western Australias dar, die nachgelagerten Verarbeitungsaktivitäten des Staates zu diversifizieren und zur globalen Wertschöpfungskette des Batteriemarktes beizutragen.

JTSI ist die federführende Agentur für Projekte, die für den Bundesstaat von Bedeutung sind, sowie für große Rohstoff- und Infrastrukturprojekte, bei denen die geplanten Investitionen signifikant oder von strategischer Bedeutung für Western Australia sind.

Kibaran will eine Produktionsanlage für Batteriegraphit in der Industrieregion Kwinana in Westaustralien, 30 km südlich von Perth, errichten. Für die Anlage werden Investitionskosten von 22,8 Millionen USD für eine Anfangsproduktion von 5.000 tpa (Jahrestonnen) veranschlagt. Der Ausbau auf eine Jahresproduktion von 20.000 tpa würde weitere 49,2 Millionen USD erfordern. Das Projekt würde sich wirtschaftlich rechnen: Der Kapitalwert vor Steuern (Net Present Value) des Projekts beträgt 141 Mio. USD bei einer internen Rendite von 36,6 Prozent und einem jährlichen EBITDA von 35 Mio. USD.

Im Gegensatz zum herkömmlichen Verfahren zur Reinigung von Graphit verwendet der von der Kibaran-Tochtergesellschaft EcoGraf entwickelte Prozess keine umweltgefährdenden Chemikalien wie bspw. Flusssäure (HF). Derzeit wird das gesamte in Batterien weltweit verwendete Graphit mit der alten Methode aufbereitet. Dies geschieht ausschließlich in China.

Eine endgültige Investitionsentscheidung will Kibaran Anfang des kommenden Jahres treffen und bislang plant man den Produktionsbeginn für Anfang 2021.

LandCorp, die Behörde für Grundstückserschließung in Western Australia ist bereits dabei, Kibaran einen 6,7 Hektar großen Standort in Kwinana zur Pacht zuzuweisen. Das wird des dem Unternehmen erlauben, zukünftig die Anlage zu erweitern und weitere, nachgelagerte Entwicklungen - wie zum Beispiel eine Beschichtungsanlage - vorzunehmen. Das würde den Mehrwert des Batteriegraphits weiter steigern.

Kibarans Managing Director Andrew Spinks erklärte, die Unterstützung der Regierung von Western Australia werde dem Unternehmen helfen, die vor Entwicklungsbeginn verbleibenden Genehmigungen einzuholen und die Verhandlungen mit beteiligten Parteien aus Australien und international abzuschließen.

Die Kwinana-Anlage soll Flockengraphit von bestehenden Produzenten importieren und dieses zu Batteriegraphit, dem Produkt, das bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien verwendet wird, verarbeiten. Dabei soll der umweltfreundliche Ecograf-Prozesss des Unternehmens zum Einsatz kommen. Das Endprodukt soll dann an Kunden aus dem Sektor der Lithium-Ionen-Batterieherstellung in Asien, Europa und den USA exportiert werden.

Abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter: https://goldinvest.de/newsletter

Besuchen Sie uns auf YouTube: https://www.youtube.com/user/GOLDINVEST



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Kibaran Resources halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Darüber hinaus besteht zwischen Kibaran Resources und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Vertragsverhältnis, das beinhaltet, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH über Kibaran Resources berichtet. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.