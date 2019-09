Aktien des US-Technologiekonzerns Western Digital markierten Anfang letzten Jahres ihren vorläufigen Höhepunkt bei 106,96 US-Dollar, wurden anschließend jedoch von einem starken Ausverkauf getroffen. Dieser führte das Wertpapier bis an die Tiefstände aus dem Jahr 2016 um 34,99 US-Dollar wieder abwärts. Erst in diesem Bereich gelang es Ende Dezember eine Stabilisierungsphase einzuläuten, die sich bis Ende der ersten Jahreshälfte 2018 als klarer Doppelboden präsentiert, auf der Oberseite jedoch durch die Marke von grob 55 US-Dollar beschränkt wurde. Über dieses Niveau konnte die Aktie unter hoher Volatilität in dieser Woche zur Oberseite ausbrechen und hat dadurch ein regelkonformes Kaufsignal aufgestellt. Dieses ist für eine weitere Rallye unerlässlich und könnte mithilfe positiver Impulse weiter ausgebaut werden.