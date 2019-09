Kritiker von Kryptowährungen warnten in der Vergangenheit, dass Digitalwährungen zur Geldwäsche und zur Terrorismusfinanzierung missbraucht werden könnten. Jetzt hat ein Londoner Krypto-Start-Up ein Tool entwickelt, das solche illegalen Bitcoin-Transaktionen sichtbar macht.

Das Krypto- Start-up Elliptic verkauft Blockchain-Analysetools an einige der weltweit größten Krypto-Börsen- darunter Binance und Circle - sowie an Banken. Die Software des Unternehmens wird verwendet, um kriminelle Transaktionen in der Bitcoin-Blockchain zu analysieren. So kann Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verhindert und/oder von Ermittlungsbehörden verfolgt werden.