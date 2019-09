US-Anleihen geben deutlich nach

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Donnerstag deutlich unter Druck geraten. Grund war die wesentlich bessere Stimmung an den Aktienmärkten. Sichere Anlagen wie Treasuries waren deshalb weniger gefragt.

Zur Stimmungsaufhellung trug bei, dass sich mehrere politische Risiken verringerten. So kündigten die USA und China baldige Gespräche zur Entschärfung ihres Handelskonflikts an. Zudem stellt sich das britische Parlament gegen die harte Brexit-Linie der neuen Regierung, so dass ein ungeordneter EU-Austritt unwahrscheinlicher geworden ist.