FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt sind die Anleger am Donnerstag noch optimistischer geworden. Weitere Abstimmungsschlappen für den britischen Premier Boris Johnson und seine No-Deal-Brexit-Pläne erfreuten die Investoren am Donnerstag ebenso wie die Ankündigung neuer Gespräche im Handelsstreit zwischen den USA und China. Der Dax baute seine deutlichen Vortagesgewinne aus und stieg bis zum frühen Nachmittag um 0,86 Prozent auf 12 128,33 Punkte.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,58 Prozent auf 25 896,35 Punkte. In Europa ging es für den EuroStoxx 50 um rund 1 Prozent nach oben.