Übergeordnet lässt sich seit dem Bruch des Unterstützungsniveaus von 7,50 US-Dollar eine latente Seitwärtsbewegung in der GoPro-Aktie festhalten, das letzte Tief markierte der Wert erst im gestrigen Handel bei 3,62 US-Dollar. Nach der vorausgegangenen Abwärtsbewegung hat sich aber seit Anfang August ein abwärts gerichteter Keil eingestellt, der in der Charttechnik häufig in Gegenrichtung aufgelöst wird. Die immer stärker werdende Käuferschicht untermauert die gestrige Tageskerze mit dem langen Schatten auf der Unterseite, ein Ausbruch aus dem Keil ist allerdings noch nicht geglückt. Dies könnte jedoch für die kommenden Tage anstehen und würde eine dynamische Kursrallye auf der Oberseite nach sich ziehen.

Kaufsignal abwarten

Vorausgesetzt Käufer können sich weiter durchsetzen und die Aktie von GoPro mindestens über das Niveau von 4,00 US-Dollar vorantreiben, käme ein potenzielles Kaufsignal zunächst in den Bereich von 4,27 US-Dollar, darüber sogar an 4,50 US-Dollar infrage. Spekulative Investoren können ihre Verlustbegrenzung dann unter 3,60 US-Dollar ansetzen. Sollte es mit der Aktie darunter abwärts gehen, kämen weitere Abgaben in Richtung 3,50 US-Dollar, darunter sogar bis in den Bereich von 3,19 US-Dollar schnell ins Spiel.