Thyssen und MTU – was Sie nun tun…

Verluste im DAX lassen, Gewinne im MDAX erzielen – so geht häufig der Plan beim Wechsel durch die Indizes. Thyssen fliegt aus dem DAX, dennoch war die Aktie zuletzt sehr stark. Wir haben am 23.8 die Aktie per Discount-Calls empfohlen – hier zu sehen. Bitte nehmen Sie die Gewinne von 40% mit und verkaufen Sie jetzt am 5.9. Übrigens – Zwischenstand unserer 3 Depots bei Feingold Research 2019, die Bestandteil unseres Abos sind: Langfristdepot Zielrendite 10% – aktuell plus 8%. Tradingdepot - plus 23%. Und unser NEUES Turbo-Depot seit 1. August – plus 17%. Möchten Sie dabei sein, bei unsrem antizyklischen Behavoiral Finance-Ansatz? Dann abonnieren Sie uns hier und testen Sie uns. Sehr gerne.

Auf MTU Aero werden wir in den kommenden Tagen in unserem Abo-Bereich auch eingehen und Ihnen dort die passenden Anlagepapiere und Möglichkeiten aufzeigen.