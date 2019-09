Ölpreise legen zu - US-Rohöllagerbestände gefallen

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnertag an ihre deutlichen Kursgewinne vom Vortag angeknüpft. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 62,08 US-Dollar. Das waren 1,39 Dollar mehr als am Mittwoch. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,17 Dollar auf 57,43 Dollar.

Überraschend deutlich gefallene Rohöllagerbestände stützten die Ölpreise. Die Vorräte gingen um 4,8 Millionen Barrel auf 423,0 Millionen Barrel zurück. Analysten hatten mit einem Rückgang um lediglich 2,0 Millionen Barrel gerechnet. Auch die Bestände an Benzin und Destillaten gaben nach.