FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Donnerstag deutlich unter Druck geraten. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel bis zum frühen Abend um 0,78 Prozent auf 177,28 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf minus 0,59 Prozent. Erst am Dienstag war die Rendite auf ein Rekordtief von 0,74 Prozent gefallen.

Nicht nur in Deutschland, auch in vielen anderen Ländern in Europa gaben die Anleihekurse nach. Marktteilnehmer erklärten dies mit der insgesamt besseren Stimmung an den Finanzmärkten. Sichere Anlagen, zu denen Bundesanleihen gezählt werden, seien deshalb weniger gefragt gewesen.