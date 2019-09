Trotz der historisch schlechten Ergebnisse in Sachsen und Brandenburg freuen sich Christ- wie Sozialdemokraten wie Bolle: In ihrer Lesart haben sie das schwarze und rote Land gehalten, weil sie – in neuen Dreier-Koalitionen zwar – nach wie vor die Ministerpräsidenten stellen. Dass die AfD in Sachsen trotz oder gerade wegen des lautstarken „Nazis-Raus“-Sounds der etablierten

Der Beitrag „Laufzeiten“-Verlängerung für Merkel & Co. erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Oswald Metzger.