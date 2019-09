WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag erneut stark geschlossen. Der ATX stieg 0,78 Prozent auf 2930,92 Einheiten. Beflügelt von einer klar positiven internationalen Börsenstimmung ging es auch für den heimischen Markt weiter nach oben. Bereits zur Wochenmitte hatte der ATX um ein Prozent zugelegt. Die Aussicht, dass in Großbritannien ein No-Deal-Brexit verhindert werden könnte und geplante weitere Gespräche im Handelsstreit zwischen den USA und China stimmten die Anleger sichtlich optimistisch.

In Wien erreichte die FACC-Aktie mit plus 2,8 Prozent den Spitzenplatz. Dahinter verteuerten sich Voestalpine um 2,5 Prozent und die Aktionäre von Lenzing konnten sich über ein Plus von 2,3 Prozent freuen. Gesucht zeigten sich auch die Schwergewichte Erste Group (plus 2,0 Prozent), Andritz (plus 2,2 Prozent), Raiffeisen (plus 1,7 Prozent) und OMV (plus 1,2 Prozent).