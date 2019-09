WTI – Die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzend, überschreitet WTI heute die entscheidende Marke bei $57.52 verlaufend. Zum einen rücken nun Notierungen im Bereich von $62 in der hinterlegten Primärerwartung in greifbare Nähe zu anderen reduziert sich die Wahrscheinlichkeit für das hinterlegte Alternativszenario auf 35%. Wir werden im morgigen Update den weiteren Verlauf detailliert im Chart hinterlegen und gehen hier nach wie vor primär von höheren Notierungen aus. Diese Analyse wird an alle Personen im Verteiler per E-Mail verschickt.