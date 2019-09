Dennoch beließ die UBS ihre Einstufung für Lufthansa auf Kaufen und nannte ein Kursziel von 18 Euro. Das wäre ein Plus von 27 Prozent zum aktuellen Kurs. Dass europäische Fluggesellschaften im zweiten Quartal wie erwartet abgeschnitten hätten, liefere Unterstützung für die Kurse.

Jedoch könnten einige Investoren mit Blick auf diesen Sektor aber etwas zu pessimistisch geworden sein, meinte der bei der UBS zuständige Analyst. Auch weitere Analysten meinten, dass der Gegenwind durch die Treibstoffkosten im dritten Quartal wegen gefallener Ölpreise nachlassen könnte.

Zum Chart

Nachdem die Lufthansa-Aktie das zweite Halbjahr des vergangenen Jahres in einer volatilen Seitwärtsbewegung zwischen 17 und 24 Euro verbrachte, ging die übergeordnete Richtung ab Mitte April dieses Jahres in eine fallende Tendenz über, die mit einer Abwärtsgerade beschrieben werden konnte.

Dabei markierten die Notierungen ein Zweieinhalb-Jahres-Tief bei 12,58 Euro. So tief stand die Lufthansa-Aktie zuletzt im Februar 2017. Jedoch änderte sie in den letzten Wochen erneut ihre Richtung und steigt seitdem übergeordnet an, was zum Bruch mit dem Abwärtswiderstand führte.

Dabei markierte die Aktie ein Verlaufshoch bei 14,23 Euro, womit sie in den Bereich zwischen 14 und 14,34 Euro vorgedrungen war. Setzen die Notierungen ihre steigende Tendenz fort, könnte sie zuerst das Abwärtsgap um 16,50 Euro schließen, um dann bis zum Juni-Hoch um 18 Euro vorzustoßen.