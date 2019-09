Walmart (WMT): Kritik von National Rifle Association

Shoppen ohne Knarre: National Rifle Association sieht Gefahr für Grundrechte

NRA kritisiert Walmart wegen Waffenverbot für Kunden und Streichung von Munition für Handwaffen aus dem Sortiment. Soll man die Aktie jetzt trotzdem kaufen?

Symbol: WMT ISIN: US9311421039

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate Rückblick: Walmart ist in einem stabilen Aufwärtstrend und konnte in den vergangenen 6 Monaten mit einem Plus von etwas über 18 Prozent überzeugen. Gestern gab es ein Allzeithoch. Die Aktie ist jedoch momentan auf dem Weg Richtung 20er-EMA.