flatex Morning-news

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex kletterte am Donnerstag via Xetra mit einem Kursplus von 0,85 Prozent auf 12.126,78 Punkte hinauf. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug rund 3,40 Mrd. Euro. Besonders stark konnten gleich fünf DAX-Werte anziehen, nämlich vorneweg der künftige DAX-Absteiger ThyssenKrupp (hielt der DAX-Überprüfung nicht stand und wird am 23. September von MTU Aero Engines ersetzt), der um 6,23 Prozent auf 11,68 Euro anzog. Hier entwickelte sich der mögliche Verkauf der Aufzugssparte zum Beispiel an Kone als kurstreibend. Auf den weiteren Plätzten fand sich Infineon Technologies mit einem Plus von 5,82 Prozent auf 16,974 Euro und die Deutsche Bank mit einem Kursgewinn von 5,13 Prozent auf 7,088 Euro. Continental und Wirecard legten jeweils um mehr als vier Prozent zu. Auch an den restlichen europäischen Börsen überwogen die grünen Vorzeichen. Der EuroStoxx50 beendete den Tag mit einem Plus von 0,98 Prozent bei 3.484,70 Zählern. Neben neuen Hoffnungen in Bezug auf die Verhandlungen zwischen China und den USA und vor allem auch recht starker US-Daten, konnten die Aktienmärkte am Donnerstag ansteigen. Die Produktivität ex-Agrar in den USA zog um 2,3 Prozent im zweiten Quartal an, die Lohnstückkosten in den USA im zweiten Quartal stiegen um 2,6 Prozent an und vor allem der US-ADP-Arbeitsmarktbericht mit 195.000 neuen Stellen sendete ein recht starkes Signal für die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag. Vor allem positiv überraschte der ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor im August mit 56,4 Punkten sehr positiv, denn hier wurden nur 54,0 Punkte erwartet. Alles in allem dürfte es der Cocktail an erfreulichen Daten gewesen sein, der die Marktstimmung allgemein hob und die Kauflaune an der Wall Street befeuerte. Auch von Seiten der US-Unternehmen wurde schon am Vortag mit der aktuellen Ausgabe des Fed Beige Book hervorgehoben, dass die Mehrheit der Konzernlenker trotz des belastenden Handelskonflikt weiter zuversichtlich ist. Die führenden US-Indizes Dow Jones, NASDAQ100 und S&P500 gingen mit satten Gewinnen aus dem Handel. Am stärksten konnte der NASDAQ100 performen, der mit einem Plus von 1,86 Prozent bei 7.862,54 Punkten schloss.

Am Freitag werden die US-Arbeitsmarktdaten (NFP-Daten) für den Monat August das Highlight des Handelstages sein. Sie werden um 14:30 Uhr zur Veröffentlichung anstehen. Der Durchschnittswert der Analystenschätzungen liegt mittlerweile bei 173.000 neugeschaffenen Stellen und einer unveränderten Arbeitslosenquote von 3,7 Prozent. Am Morgen wurde bereits um 08:00 Uhr die deutsche Industrieproduktion für den Juli veröffentlicht. Im weiteren Verlauf des Morgens werden um 08:45 Uhr die französische Handels- und Leistungsbilanz für den Juli und um 11:00 Uhr die Beschäftigung im zweiten Quartal, sowie das BIP für das zweite Quartal für die Eurozone ausgewiesen. Von der Unternehmensseite werden bis auf den Quartalsbericht des US-Konzerns Brady Corporation keine weiteren relevanten Meldungen erwartet.







Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte notierten am Morgen durchweg mit Zugewinnen und die US-Futures tendierten mehrheitlich mit minimalen Kursgewinnen. Die ersten DAX-Indikationen lagen am Morgen in einer Spanne von 12.115 bis 12.135 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex schloss am Donnerstag via Xetra mit einem Zugewinn von 0,85 Prozent bei 12.126,78 Punkten. Ausgehend vom übergeordneten Verlaufstief des 27. Dezember 2018 bei 10.279,20 Punkten bis zum Jahreshoch des 04. Juli 2019 bei 12.656,05 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite abzuleiten. Die Widerstände wären bei 12.309 und 12.656 Punkten auszumachen. Die Unterstützungen kämen bei den Marken von 11.748/11.468/11.187 und 10.840 Punkten in Betracht. Zur Unterseite wären jeweils noch offene Kurslücken bei 12.078,40 Punkten und 11.956,69 Punkten geschlossen.





