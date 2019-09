Kurz sah es so aus, als könnte die Heidelberger Druck Aktie charttechnisch wieder in eine Baissebewegung zurück fallen. Gerettet haben den SDAX-Titel vor einer solchen Entwicklung aber zwei Faktoren. Da ist zum einen die allgemein wieder freundlichere Stimmung an der Frankfurter Börse der letzten beiden Handelstage zu nennen. Wesentlicher Faktor in der technischen Analyse zur Heidelberger Druck Aktie dürfte aber die charttechnische ...