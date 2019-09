Das beherrschende Thema im Ölmarkt bleibt nach wie vor der Handelskrieg zwischen China und den USA. Sollte Herr Trump in den nächsten Monaten zurückrudern, könnte das den Preis des schwarzen Goldes wieder nach oben treiben.

Aber so weit ist es noch lange nicht. Auf der Tagesebene befindet der Kurs weiterhin in einem klaren Abwärtstrend, zudem ist der gestrige Versuch nach oben zu durchbrechen gescheitert. Mit erhöhter Dynamik kann aktuell erst ober- bzw. unterhalb von zwei entscheidenden Punkten gerechnet werden. Warum? Brent ist momentan in einem Außenstab gefangen. Die relevanten Zonen liegen bei 61,28 USD und 57,81 USD. Sollten sich die Shorties durchsetzen, so ist ein Abverkauf an die 57,05 USD und im Anschluss an die 55,75 USD sehr wahrscheinlich.

In der kurzfristigen Ausrichtung sehen wir Supportpotenzial an der Marke von 59,95 USD. Sollte der Kurs unter dieses Level rutschen, dürfte auch auf dieser Ebene das Tief bei 57,81 USD eine Rolle spielen. Auf der Oberseite ist das Hoch bei 62,04 USD von Bedeutung.

Viel Erfolg bei Ihren Investments wünscht Ihnen

Ihr GKF-Europe-Team