DAX: Das Prinzip Hoffnung

Der DAX erlebt einen neuen Aufwärtsschub. Die aktuelle Datenlage kann diesen kaum rechtfertigen, es regiert die Hoffnung.

Am Montag ist auch der Industrie-Einkaufsmanagerindex in den USA unter die Expansionsschwelle von 50 Punkten gefallen. Damit holt er nach, was in Europa seit sieben Monaten der Fall ist, und was in China sogar in den letzten neun Monaten fast durchweg (mit Ausnahme von März und April) zu beobachten war. Die Industrie steuert recht eindeutig auf eine Rezession zu.