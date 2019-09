Euro STOXX 50 – Nächstes Kursziel: Jahreshoch?

Dank der gestrigen Sitzung schiebt sich der Index jetzt bereits an das April-Top bei 3.515 Punkten heran. Sobald dieser Widerstand (hier gilt wie immer der Schlusskurs!) überwunden ist, stellt sich das nächste Kursziel sofort auf das bisherige Jahreshoch bei 3.574 Zählern! Oberhalb dieser Eindämmungslinie wäre dann zunächst Platz bis an die 2018er-Mai-Tops an der 3.600er-Schwelle, bevor es um das alte 2017er-Hoch bei 3.709 ginge, das am 1. November 2017 aufgestellt wurde.

Der DAX hat gestern nochmal einen Gang höher geschaltet und das Gap vom 2. August vollständig geschlossen. Doch auch der Euro STOXX 50 ist aktuell fest in Bullenhand und hat dabei aus charttechnischer Sicht sogar leicht die Nase vorn: im Gegensatz zum DAX, konnte der Eurozonen-Leitindex nämlich das Juli-Zwischentief zurückerobern und damit die Sommerdelle schon fast ausbügeln. Damit stehen die Euro-Blue Chips auch in Sachen Kursziel etwas besser da. Konkret:

Jetzt haben wir den DAX schon mehrfach erwähnt, da schieben wir das Update auf den deutschen Leitindex kurzerhand noch hinterher. Denn mit der erfolgreichen Schließung des Gaps vom 2. August bei 12.129 Punkten hat sich der Index weiter nach oben gearbeitet und nimmt jetzt bereits Kurs auf das Juni-Zwischentief bei 12.189 Punkten bzw. die 12.200er-Marke, die einen charttechnischen Meilenstein auf dem Weg zur 12.400er-Barriere darstellt. Von dort aus hätte dann auch der DAX gute Chancen, einen ersten Angriff auf das amtierende Jahreshoch bei 12.656 Punkten zu starten, allerdings darf hier der Blick in den Rückspiegel nicht fehlen: Sollten die Blue Chips noch einmal zurücksetzen und dabei erneut unter die runde 12.000er-Schwelle abrutschen, müsste ein erneutes Abtauchen bis in den Haltebereich zwischen 11.869 und 11.823 einkalkuliert werden!

Ganz stark! So lässt sich die Aufholjagd von Henkel beschreiben, die seit dem Korrekturtief vom 15. August bei 82,90 Euro mittlerweile stolze 12% aufsatteln konnten! Und sich damit direkt in Richtung Sommerhoch schieben, das vom 23. Juli stammt und bei 93,78 Euro markiert wurde. Etwas knifflig dürfte dabei der Sprung über den massiven Bremsbereich zwischen 92 und 93 Euro werden, den die Papiere jetzt vor der Brust haben. Doch die Mühe dürfte sich lohnen, denn mit einem neuen Acht-Monatshoch im Gepäck könnte es anschließend bis 96/98 Euro hinaufgehen! Nach unten stützt dabei nun zunächst die 92er-Marke, der nur wenig tiefer mit der 90er-Barriere und der 200-Tage-Linie direkt darunter eine wichtige Doppelunterstützung folgt. Die weiteren Haltestellen sind anschließend bei 88 und 86 Euro zu finden.

Interessenkonflikt: Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Disclaimer

Die Billigung des Basisprospektes durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ist nicht als Empfehlung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen.

Die Société Générale empfiehlt potenziellen Anlegern den Basisprospekt zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in das Wertpapier zu investieren, vollends zu verstehen.

Datenschutzrechtlicher Hinweis: Die Bank kann die von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten auch für Zwecke der Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung verarbeiten und nutzen. Sie können jederzeit einer Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke der Werbung sowie Markt- oder Meinungsforschung widersprechen. Bei den in dieser Publikation erwähnten Produkten besteht im ungünstigsten Fall ein Verlustrisiko bis hin zu einem Totalverlustrisiko des eingesetzten Kapitals. Der Anleger trägt das Risiko des Geldverlusts wegen Zahlungsverzugs oder Zahlungsunfähigkeit sowohl der Garantin (SOCIETE GENERALE) als auch der Emittentin (SOCIETE GENERALE Effekten GmbH Frankfurt). Rechtsverbindlich und maßgeblich sind allein die Angaben des bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hinterlegten und veröffentlichten Basisprospekts einschließlich eventueller Nachträge samt endgültiger Bedingungen gemäß dem Wertpapier-prospektgesetz. Die rechtlichen Dokumente werden bei der SOCIETE GENERALE, Zweigniederlassung Frankfurt am Main, Neue Mainzer Straße 46-50, 60311 Frankfurt am Main, zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten und sind unter www.sg-zertifikate.de abrufbar. Sämtliche Inhalte dieser unter dem Brandname „SG Bonjour Newsletter“ herausgegebenen Publikation sind urheberrechtlich geschützt und nicht zur weiteren Vervielfältigung bzw. Verbreitung frei. Ohne vorherige schriftliche Einwilligung der Herausgeber nicht zulässig ist ferner die nachträgliche Veränderung bzw. Bearbeitung der Dokumente oder deren kommerzielle Weiterverwertung. Bei Zitaten ist in angemessenem Umfang auf die jeweilige Quelle zu verweisen. Sämtliche unter dem Brandname „SG Bonjour Newsletter“ herausgegebenen Publikationen werden nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert und formuliert. Dennoch kann seitens der Herausgeber bzw. der Redaktion keine Gewähr für die Richtigkeit dieser Informationen gegeben werden. Die Ausführungen im Rahmen der unter dem Brandname „SG Bonjour Newsletter“ herausgegebenen Publikationen sowie sämtliche Inhalte der Website stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Eine Haftung für eventuelle Vermögensschäden, die durch Anwendung von Hinweisen und Empfehlungen im Rahmen der unter dem Brandname „SG Bonjour Newsletter“ herausgegebenen Publikationen oder der Website aufgetreten sind, wird sowohl seitens der Herausgeber bzw. der Redaktion kategorisch ausgeschlossen. Verlinkungen: Mit Urteil vom 12. Mai 1998 (Az. 312 O 85/98) hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass die Erstellung eines Links zu einer externen Website unter Umständen eine Mitverantwortlichkeit für die Inhalte der gelinkten Website zur Folge hat. Dies kann, so das Gericht, nur durch eine eindeutige Distanzierung von den verlinkten Inhalten ausgeschlossen werden. Vor diesem Hintergrund distanzieren wir uns ausdrücklich von den Inhalten sämtlicher externer Websites, auf die im Rahmen der unter dem Brandname „SG Bonjour Newsletter“ herausgegebenen Publikationen oder der Website verwiesen wird. Jegliche Haftung für Inhalte extern verlinkter Websites ist somit kategorisch ausgeschlossen. Das Dokument mit Abbildungen ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere des Nachdrucks, der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen sowie das Darstellen auf einer Website liegen, auch nur bei auszugsweiser Verwertung, bei der SOCIETE GENERALE. Alle Rechte vorbehalten.

Unsere Geschäftsbeziehung unterliegt deutschem Recht. Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, Frankfurt am Main. 6.9.2019. Bitte besuchen Sie unsere Disclosure und Disclaimer Webseite für weitere im Rahmen der EU-Marktmissbrauchsverordnung erforderliche Informationen.

Haftungsausschluss: Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der der prime-quants.de gestattet. Es gelten die AGB und die Datenschutzrechtlichen Hinweise auf prime-quants.de.