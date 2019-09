Die Indus-Tochter Budde meldet am Freitag einen Großauftrag. Unternehmensangaben zufolge hat die Gesellschaft „eine der größten Sortieranlagen Deutschlands für das neue Paketsortierzentrum des DPD in Hamm” errichtet. Die Order hat mit einem Volumen von 25 Millionen Euro Rekordcharakter für Budde. Am 9. September solle die Anlage nach zwei Jahren Bau- und Montagezeit in Betrieb gehen, kündigt Indus an.Budde arbeitet ...