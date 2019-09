Wenn sich die Allianz-Aktie oberhalb der Marke von 203,60 Euro behaupten kann, dann bestehen Chancen auf ein neuerliches Erreichen des alten Allzeithochs.

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse könnte die Allianz-Aktie (ISIN: DE0008404005) vor einem kurzfristigen Kaufsignal stehen. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Aktie der Allianz befindet sich seit dem Hoch bei 216,20 EUR vom 02. Mai 2019 in einer Seitwärtsbewegung. Diese spielt sich trotz eines zwischenzeitlichen Anstiegs auf 219,05 EUR zwischen 216,20 und 195,80 EUR ab. Am 14. August fiel die Aktie auf die untere Begrenzung dieser Seitwärtsbewegung zurück. Seitdem läuft der Wert oberhalb dieser Marke seitwärts und deutet die Ausbildung eines kleinen Doppelbodens an. Die Nackenlinie liegt bei 203,60 EUR. Gestern näherte sich der Versicherungswert stark dieser Nackenlinie an.