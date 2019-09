Im uneinheitlichen Marktumfeld am Freitag kann die Evotec Aktie kleinere Gewinn einfahren, die den Aktienkurs aber an eine charttechnisch interessante Signalmarke bringen. Bisher ist das Tageshoch bei 19,99 Euro notiert. Aktuell liegt die Biotech-Aktie bei 19,94 Euro (+1,09 Prozent). Zugleich gewinnt der TecDAX 0,23 Prozent an Wert. Kursrelevante News von Evotec sind heute nicht zu sehen. Das Unternehmen kündigt heute lediglich die ...