Private Anleger und Fondsmanager fragen sich, ob Italien seine Kreditwürdigkeit halten kann. Wird die Ratingagentur Moody's Italien in den Ramschbereich der Non-Investment-Grade-Ratings hinabstoßen? Die von uns befragten Kapitalmarktexperten äußern sich überraschend. Was Anleger jetzt über Italien wissen müssen.

Ähnlich bewertet Chris Scicluna, Leiter des Economic Research bei Daiwa Capital Markets in London, die Situation: „Die Entscheidung legitimiert vorerst die Rallye, die wir am italienischen Rentenmarkt erlebt haben“, so Reuters. Und unter den Rating-Agenturen äußerte sich DBRS heute Morgen, dass mit der neuen Regierungskoalition die Chancen auf eine konstruktivere Beziehung zur EU steigen. „Die euroskeptische Rhetorik wird beiseite geschoben“, so DBRS in einer Notiz. Weiterhin Sorgen bereitet der Ratingagentur jedoch das niedrige Wirtschaftswachstum.

Heute wird Moody’s sein Rating für Italien vorstellen. Zuletzt hatte die Agentur die Kreditwürdigkeit Italiens mit Baa3 bewertet: Lower Medium Grade. Damit steht Italien vor einer möglichen Herabstufung auf „Non-Investment Grade, Speculative“. Moody’s könnte auch das Rating beibehalten oder vor dem Hintergrund der jüngsten politischen Ereignisse die Kreditwürdigkeit positiver beurteilen. Was meinen die Experten?

Von Otmar Lang kommt Entwarnung: „Die Ratingagentur Moody’s wird (…) jetzt [dieses zarte Pflänzchen der Hoffnung] nicht durch eine Rating-Abwertung Italiens in den Ramschbereich torpedieren, sondern dem Land und seiner neuen Administration nochmals eine Schonfrist einräumen“. Lang macht deutlich: „Denn die Portfolioumschichtungen, die eine Rating-Herabstufung zur Folge hätte, würde italienische Renditen nach oben katapultieren und auch die Frage der Zahlungsfähigkeit Italiens neu bewerten.“