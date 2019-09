Ölpreise geben nach

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Nach deutlichen Kursgewinnen in der laufenden Woche sind die Ölpreise am Freitag unter Druck geraten. Im Mittagshandel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 60,48 US-Dollar. Das waren 46 Cent weniger als am Donnerstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 50 Cent auf 55,79 Dollar.

Die Ölpreise gerieten im Mittagshandel merklich unter Druck. Ein konkreter Auslöser war zunächst nicht zu erkennen. Allerdings hatten die Ölpreise an den vergangenen Tagen deutlich zugelegt. Gewinnmitnahmen wären also nicht ungewöhnlich.