Deutsche Anleihen steigen - China lockert Geldpolitik

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Freitag im Kurs gestiegen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future kletterte bis zum Mittag um 0,17 Prozent auf 177,67 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf minus 0,61 Prozent. Auch an vielen anderen Anleihemärkten in Europa gingen die Renditen zurück.

Erst am Dienstag war die Rendite auf ein Rekordtief von 0,74 Prozent gefallen. Seither ist sie wegen der besseren Börsenstimmung spürbar gestiegen. Dazu beigetragen haben verminderte politische Risiken, unter anderem im Handelsstreit zwischen den USA und China, dem Brexit oder den Massenprotesten in Hongkong.