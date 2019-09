NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat sich am Freitag von Arbeitsmarktdaten in ihrem Offensivdrang zunächst nicht bremsen lassen. Der Broker IG taxierte den US-Leitindex Dow Jones rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn rund 0,37 Prozent höher auf 26 827 Punkte. Nachdem der Dow in den vergangenen vier Wochen in einer Spanne zwischen etwa 25 300 und rund 26 450 Punkten gefangen war, gelang ihm am Vortag - ebenso wie dem S&P 500 und den Nasdaq-Indizes - der Ausbruch. Sollte nun weiter gekauft werden, ist dies Charttechnik-Experten zufolge ein "Signal der Stärke". Neue Rekordhöhen seien wieder in Sicht.

Die US-Wirtschaft hat im August weniger Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Außerhalb der Landwirtschaft seien 130 000 Stellen neu entstanden, teilte das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit. Analysten hatten im Mittel mit 160 000 neuen Jobs gerechnet. Allerdings stiegen die Löhne etwas mehr als gedacht. Händlern zufolge dürfte der Bericht Befürwortern und Gegnern einer deutlichen Leitzinssenkung in den Reihen US-Notenbank Fed Argumente liefern.