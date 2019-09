Das Immobilien-Unternehmen publity meldet eine Veränderung im Aufsichtsrat. Holger Till sei neu in den Aufsichtsrat bestellt worden, heißt es am Freitag von Seiten der Frankfurter. „Die gerichtliche Bestellung von Prof. Till erfolgt, nachdem der bisherige stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Norbert Kistermann sein Amt aus persönlichen Gründen niedergelegt hat”, so publity.Till verfüge über Erfahrung aus mehr als ...