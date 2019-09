NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag etwas gefallen. In allen Laufzeitbereichen stiegen die Renditen.

Belastet wurden die Anleihen durch die insgesamt freundliche Stimmung an den Finanzmärkten. Die zuletzt etwas freundlicheren Signale im Handelsstreit zwischen denn USA und China sowie die Entspannung im Hongkong-Konflikt sorgten erneut für Zuversicht.

Die zu Handelsbeginn veröffentlichten Arbeitsmarktdaten gaben dem Markt keine klare Richtung. So ist die Beschäftigtenzahl im August weniger gestiegen als von Ökonomen erwartet. Die Stundenlöhne legten hingegen etwas stärker zu als prognostiziert.