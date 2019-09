DAX - Verlaufshoch erreicht?

Scheitert der DAX hingegen an 12.200 Punkten, könnte die gesamte Aufwärtsbewegung nur eine Aufwärtskorrektur im bestehenden Abwärtstrend im Wochenchart sein. Mit in Folge wieder langfristig fallenden Kursen. Der Bereich von 12.200 Punkte gilt nun also als Signalmarke für den weiteren Verlauf im DAX.