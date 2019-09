GOLD: DIE 1.500 US-DOLLAR MARKE HÄLT!

Gold nach anfänglichen Tagesverlusten wieder im Plus. 1.500 US-Dollar Marke konnte gehalten werden.

Das war ein heftiger Rücksetzer, den der Goldpreis gestern hinlegte. Aufgrund von Berichten über die Fortsetzung der Handelsgespräche zwischen USA und China im Oktober, die Entscheidung des britischen Unterhauses gegen ein No-Deal-Brexit und gegen Neuwahlen sowie die Rücknahme des Entwurfs zum umstrittenen Auslieferungsgesetz in Hongkong flohen die Anleger regelrecht aus den vermeintlich „sicheren Häfen“ und investierten kräftig in den Aktienmarkt. Heute Vormittag sah es so aus, als würde die Gold-Talfahrt weitergehen. Im Tief wurde das gelbe Edelmetall bei 1.502 US-Dollar je Feinunze gehandelt. Doch seit der Eröffnung der Wallstreet legte Gold bisher eine beindruckende Rally hin. Das Edelmetall machte in nur wenigen Minuten aus seinem roten ein grünes Vorzeichen und notiert gegen 16:00 Uhr MESZ mit einem Plus von 0,51 Prozent bei 1.526 US-Dollar. Der Blick auf den Tageschart verdeutlicht, dass die 1.500 US-Dollar Marke bisher gehalten hat. Bei Überschreiten von 1.560 US-Dollar könnte es neue Impulse in Richtung 1.600 US-Dollar geben. Sollte die Unterstützung bei 1.500 US-Dollar durchbrochen werden sind Abgaben bis auf 1.480 US-Dollar möglich.