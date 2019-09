FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem voraussichtlich dritten Wochenplus in Folge dürfte in den kommenden Tagen wohl kaum etwas die weitere Erholung des deutschen Aktienmarkts stoppen. In London scheint ein ungeregelter Brexit zunächst verhindert, die USA und China wollen Anfang Oktober wieder miteinander reden und in ihrer Berichterstattung haben die meisten Unternehmen erst mal Pause. Zudem erhoffen sich Marktexperten kurzfristig etwas Schub aus der geldpolitischen Ecke.

Höhepunkt der kommenden Woche ist somit die Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag, wie sie die Wirtschaft in Europa mit einer weiteren Lockerung der Geldpolitik ankurbeln will. Experten rechnen hier mit einem Beschluss zur Wiederbelebung der Anleihekäufe durch die EZB. "Hierbei halten wir ein Volumen von monatlich 30 Milliarden Euro, das gleichmäßig auf Staats- und Unternehmensanleihen aufgeteilt wird, für wahrscheinlich", schrieb Postbank-Analyst Heinrich Bayer.