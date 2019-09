Tesla – die Abrechnung

Liebe Leser, es ist zwar noch nicht der 18.9 - doch wir raten all unseren Abonnenten, die am 24.5 unserer Depotempfehlung “Tesla” gefolgt sind – ziehen Sie Ihre vollständigen Gewinne raus. Am 24.5 schrieben wir: “das Thema Volatilität ist ein sehr wichtiges Thema am Markt. Es hilft Ihnen, die richtigen Produkte zu erwerben. Deshalb nochmal heute eine kleine Erklärung. Dazu – unsere zwei Inliner auf Tesla und Thyssen, bei denen Sie risiko und Chance förmlich fühlen können: Tesla – HX9EL8 .. – Tesla ist momentan reines Psychologie-Play”….Fazit für unsere Abonnenten: Empfohlen am 24.5 zu 3,23 Euro – jetzt liegt das Papier 9,90 Euro und damit so gut wie am Maximalbetrag. Ein Verdreifacher, fast exakt wie bei Wirecard. Nehmen Sie die Position raus und Achtung – am Montag legen wir Ihnen ein neues Papier auf Tesla im Abo-Bereich hinein. Hier geht es zum Abobereich für alle, die noch nicht dabei sind. Ein schönes Wochenende für alle. Ihr Team Feingold Research PS: Noch immer liegt unsere Quote der treuen Abonnenten bei 97%. Allein ein solcher Trade finanziert Ihnen das Abo auf locker 2 Jahre. Das klingt doch gut, oder,-)…?