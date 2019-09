Die heutigen US-Arbeitsmarktdaten zeigen, dass die Wirtschaft in den USA in einem späten Zyklus ist: nur wenige Jobs werden geschaffen vor allem im Privatsektor, vor allem im stationären Einzelhandel fallen immer mehr Jobs weg – aber gleichzeitig steigen die Löhne sehr deutlich. Torsten Slok von der Deutschen Bank hat das als „stagflationären Arbeitsmarktbericht“ bezeichnet – also Stagnation der Wirtschaft bei gleichzeitig steigender Inflation (vor allem durch steigende Löhne). Die Aktienmärkte nach der gestrigen Rally heute träge – man wartet auf die Aussagen von Jerome Powell um 18.30Uhr und hofft, dass der Fed-Chef mit Andeutungen das liefert, was längst eingepreist ist: der Beginn eines Zinssenkungszyklus..

Das Video "Stagflation in den USA?" sehen Sie hier..