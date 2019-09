PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Trotz mauer Jobdaten aus den USA haben sich die europäischen Börsen am Freitag wacker geschlagen. Der EuroStoxx 50 knüpfte mit einem Aufschlag von 0,30 Prozent auf 3495,19 Punkte an seine Rally der vergangenen beiden Handelstage an. Auf Wochensicht fuhr der Leitindex der Eurozone ein Plus von etwa 2 Prozent ein. Er brachte so die dritte Gewinnwoche in Folge in trockene Tücher.

Unterstützung für die insgesamt freundliche Wochentendenz hatten vor allem von politische Ereignisse geliefert, am Freitag nun tat ein mauer Arbeitsmarktbericht aus den USA der verbesserten Stimmung keinen Abbruch. Eine kleine Lockerung der chinesischen Geldpolitik und Neuigkeiten aus Großbritannien brachten leicht positive Impulse. Ein Gesetz gegen einen ungeregelten EU-Austritt hatte am Freitag die letzte parlamentarische Hürde genommen.

In Paris ging der Cac-40-Index am Freitag 0,19 Prozent höher bei 5603,99 Punkten über die Ziellinie. Der Londoner FTSE 100 rückte am Ende um 0,15 Prozent auf 7282,34 Zähler vor./tih/zb