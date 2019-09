In Europa verabschiedete sich der EuroStoxx 50 mit einem Plus von 0,30 Prozent ins Wochenende. Genau so hoch war denn auch das Plus im US-Leitindex Dow Jones zum europäischen Börsenschluss. In Frankreich stieg der Cac 40 um 0,19 Prozent. Der Londoner FTSE 100 kletterte zum Handelsende ebenfalls leicht um 0,15 Prozent nach oben.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag seinen ruhigen Aufwärtstrend fortgesetzt. Zwar gab der Leitindex Dax noch am Nachmittag nach eher bescheidenen US-Wirtschaftsdaten einen Teil seiner Gewinne ab. Getrieben von der Aussicht auf einen geregelten Brexit rückte er zum Handelsende aber dennoch um 0,54 Prozent auf 12 191,73 Punkte vor. Auf Wochensicht hat sich das Börsenbarometer damit weiter im Plus gehalten und gut zwei Prozent dazugewonnen. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte fast im gleichen Tempo um 0,55 Prozent auf 26 010,47 Punkte zu.

Trotz anfänglich heftigen Widerstands der Regierung hat ein Gesetz gegen einen ungeregelten EU-Austritt Großbritanniens die letzte parlamentarische Hürde genommen. Das britische Oberhaus verabschiedete es am Freitag. Nun fehlt nur noch die Unterschrift von Königin Elizabeth II., damit es in Kraft treten kann.

Zudem lehnen die Oppositionsparteien eine von Premierminister Boris Johnson angestrebte Neuwahl Mitte Oktober ab. Darauf einigten sich Labourchef Jeremy Corbyn und weitere führende Politiker in Gesprächen in London. Johnsons Regierung hatte angekündigt, am kommenden Montag einen neuen Anlauf zu nehmen, um eine Neuwahl durchzusetzen. Der Premierminister will am 15. Oktober wählen lassen, um dann zwei Tage später beim EU-Gipfel mit einem Mandat für seinen Brexit-Kurs zu erscheinen.

Die US-Wirtschaft hatte im August weniger Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Außerhalb der Landwirtschaft entstanden 130 000 Stellen. Analysten hatten im Mittel mit 160 000 neuen Jobs gerechnet. Die Experten der Landesbank Helaba bezeichneten die Arbeitsmarktlage in den USA dennoch als solide. Die Arbeitslosigkeit liege unverändert auf einem sehr niedrigen Niveau.

Damit herrscht an den Börsen weiterhin gute Laune. "Dass der Dax seine Gewinne kurz vor dem Wochenende verteidigen kann, ist ein Zeichen dafür, dass der Optimismus bei den Anlegern in den vergangenen Tagen einen starken Schub erhalten hat", schrieb Marktexperte Jochen Stanzl von der Handelsplattform CMC Markets. Man dürfe bei allem Stimmungshoch und den Kursgewinnen in dieser Woche aber nicht vergessen, dass das nächste Stimmungstief immer noch nur einen Tweet aus Washington entfernt sei.