WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Freitag mit gut behaupteter Tendenz geschlossen. Der ATX stieg leicht um 4,8 Punkte oder 0,16 Prozent auf 2935,72 Einheiten. In einem überwiegend freundlichen internationalen Umfeld fand der ATX vor dem Wochenende keine klare Richtung. Stützend wirkten erneut vor allem politische Ereignisse wie die jüngsten Entwicklungen beim Brexit sowie die Regierungsbildung in Italien.

In den Fokus rückten zu Wochenschluss aber aktuelle US-Arbeitsmarktdaten: Die US-Wirtschaft hat im August weniger Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Die Arbeitslosenquote hat sich im August hingegen nicht verändert und betrug wie im Vormonat 3,7 Prozent. Zudem sind in den USA die Löhne und Gehälter im August stärker gestiegen als erwartet.