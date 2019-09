NEW YORK (dpa-AFX) - Die jüngste Rally an der Wall Street ist am Freitag nach mauen Arbeitsmarktdaten mit etwas weniger Tempo weiter gegangen. Nachdem die US-Wirtschaft im August weniger Arbeitsplätze geschaffen hat als erwartet, musste der Dow Jones Industrial nur anfangs um seine Gewinne kämpfen. Zwei Stunden vor Schluss stand der New Yorker Leitindex 0,44 Prozent höher bei 26 844,68 Punkten. Er steuert so auf ein Wochenplus von 1,7 Prozent zu.

Außerhalb der Landwirtschaft waren in den USA im August 130 000 Stellen entstanden, während Experten im Schnitt nur mit 160 000 gerechnet hatten. Allerdings stiegen die Löhne etwas mehr als gedacht, was für die Notenbank Fed von besonderer Bedeutung ist. Insofern hieß es, der Bericht liefere Befürwortern und Gegnern einer gelockerten Geldpolitik neue Argumente. Etwas später äußerte sich Fed-Präsident Jerome Powell weiterhin zuversichtlich für die wirtschaftliche Entwicklung.