Nordex – gut ist anders

Zur Wahrheit eines Anlegerportals und Börsenbriefs gehört auch, dass man zugeben muss, dass man manche Aktien ganz offensichtlich grob falsch einschätzt. Für manch andere hat man einfach kein Marktgefühl. Bei Adidas haben wir uns verbessert, den jüngsten Inliner haben wir unseren Abonnenten bei 5,81 Euro zum Kauf und gestern bei 7,81 Euro zum Verkauf empfohlen. Was wir aber nicht können, ist ganz offenbar Nordex. Das politische Umfeld für die Aktie stimmt, das Sentiment in Sachen Indikatoren, dazu die Volatilität für ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis innerhalb der Produkte – und dennoch lagen wir grob daneben. Einen der empfohlenen Inliner hat es erwischt, beim Turbo-Long waren wir zu früh dran, einzig der Discounter sieht passabel aus. Insgesamt eine schlechte Figur von uns bei Nordex und wir werden uns beim Titel in Zukunft etwas zurückhalten.