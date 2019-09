Der Handelskrieg: Die wichtigsten Entwicklungen des Monats August 

Der August war ein turbulenter Monat an der Börse und der anhaltende Handelskrieg zwischen den Vereinigten Staaten und China war der Hauptgrund dafür. Neue Zölle wurden angekündigt, sowohl die neuen als auch die zuvor bestehenden Zölle wurden anschließend erhöht, China suchte mit eigenen Zöllen Vergeltung und Präsident Trump ging sogar so weit, amerikanische Unternehmen, die mit China Geschäfte machen, zu ermutigen, nach Alternativen zu suchen.

Was ist in letzter Zeit im Handelskrieg passiert?

Die wichtigsten Entwicklungen, die in jüngster Zeit im Handelskrieg stattgefunden haben, stammen alle aus der jüngsten Zollrunde von Präsident Trump.

In einem überraschenden Schritt kündigte der Präsident am 1. August einen zehnprozentigen Zoll auf die 300 Mrd. US-Dollar an chinesischen Importen an, die bisher vom Handelskrieg unberührt geblieben waren. Dieser sollte zunächst am 1. September, einen Monat nach der Ankündigung, in Kraft treten.

Nun, in diesem Monat ist viel passiert.

Erstens hat China mit eigenen Zöllen reagiert. Sie sind geringer als die US-Zölle – 5 bis 10 % auf etwa 75 Mrd. US-Dollar an US-Exporten. Als Reaktion auf diese Vergeltungsmaßnahmen entschied Präsident Trump jedoch, dass die kürzlich angekündigten Zölle 15 und nicht 10 % betragen würden. Und die derzeit geltenden Zölle von 25 % auf 250 Mrd. US-Dollar an chinesischen Einfuhren würden am 1. Oktober auf 30 % steigen.

Um die Auswirkungen auf das US-Weihnachtsgeschäft zu minimieren, wurde dann etwa die Hälfte der neuen 15-%-Zölle auf den 15. Dezember verschoben. Das betrifft etwa 160 Mrd. US-Dollar der 300 Mrd. US-Dollar an chinesischen Importen, auf die Trump in seiner ursprünglichen Ankündigung verwiesen hat.

Die neuesten Zölle traten am 1. September in Kraft. Die Zölle von 15 % wurden nun auf etwa 112 Mrd. US-Dollar chinesischer Einfuhren erhoben. Das geschieht zusätzlich zu den bereits bestehenden Zöllen und China hat sich mit eigenen Zöllen von 5 bis 10 % auf etwa 75 Mrd. US-Dollar an US-Exporten revanchiert.

Diese Zölle sind besonders wichtig, da sie mehr Konsumgüter betreffen als in früheren Runden. Die Regierung Trump hatte die früheren Zölle weitgehend auf Bereiche konzentriert, die möglichst geringe Auswirkungen auf Einzelhandelswaren haben würden.