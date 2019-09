Die Entwicklung bei Gold und Silber läuft weiterhin im Rahmen der Erwartungen. Dennoch haben sich auch dort Strukturen gebildet, die einer genauen Beobachtung bedürfen und den weiteren Aufwärtsimpuls schnell in Bedrängnis bringen könnten. Dies betrifft insbesondere den Goldpreis. Die Minen haben in den letzten Tagen ebenfalls mit Verlusten zu kämpfen. Übergeordnet lässt sich dies noch als Zwischenkorrektur im Rahmen der Wellen iv einstufen. Wir sehen dies nun als Härtetest an. Wird er bestanden, kann die Aufwärtsbewegung sich noch mal zurückmelden und neue Hochs über denen von 2016 ausbauen.

Wir werden im Hinblick auf den GDX, GDXJ, HUI und XAU aber nicht lange fackeln, falls die wichtigen Schwellen unterschritten werden.