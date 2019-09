Börse Daily am Sonntag mit DAX, Aurubis, Lufthansa, Vonovia, HeidelbergCement, Nemetschek, McDonalds, GoPro, EUR/GBP, EUR/CHF

die Aktie des Kupferherstellers Aurubis mit Sitz in Hamburg befindet sich seit dem Verlaufstief am 16. August bei 35,00 Euro im Einklang mit dem Gesamtmarkt in einem Aufwärtstrend. Am Freitag ging die Aktie bei 41,26 Euro aus dem Handel und scheiterte damit vor dem massiven Widerstandsbereich zwischen 41,60 Euro und 42,30 Euro.

Das Tageshoch lag bei 41,73 Euro. Nach der jüngsten starken Aufwärtsbewegung dürfte es nun zu einem Rücklauf kommen, solange dieser Widerstandsbereich hält. Das erste Anlaufziel wäre das nach unten offene Gap bei 40,20 Euro. Gaps werden in der weiten Mehrheit der Fälle wieder geschlossen. Bevor dieses Gap geschlossen ist, dürfte ein weiterer langer Anstieg der Aktie schwierig werden.