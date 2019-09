Die 36. Börsenwoche im Rückspiegel: Kissigs Klookschieterei mit Facebook, Godewind Immobilien, Match Group, IAC InterActiveCorp., Softbank Group, Wirecard

In der zurückliegenden Börsenwoche standen die Zeichen weiter auf Kurserholung: der DAX hat die 12.000er Marke zurück erobert und der S&P 500 schnuppert wieder an der 3.000er Marke.Boris Johnson ist nun britischer Premierminister und er will den Brexit um jeden Preis. Das Parlament jedoch nicht, da hat "Zar Boris" gleich zum Start vier Abstimmungen in Folge verloren. Dann hat er mehr als 20 Mitglieder seiner Tories aus der Fraktion geworfen, um nur noch Abnicker in seinen Reihen zu haben, doch dieses rücksichtslose Verhalten fällt ihm in den Umfragen voll auf die Füße. Und auch seine Arbeitsministerin ist ihm jetzt von der Fahne gegangen.