In der vergangenen Woche ist die Marke 100 überschritten worden. Schon 100 Todesopfer sind in London in diesem Jahr durch Messerattacken zu beklagen. Die britische Hauptstadt steuert auf einen traurigen Rekord zu: Es könnte noch die bisherige Höchstmarke von 132 Messer-Toten vom vergangenen Jahr übertroffen werden. Das jüngste Opfer ist ein 15-jähriger Junge, der im

Der Beitrag Schon 100 Messer-Todesopfer in London erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Frank Thomas.