Die Schwäche der Nordex-Aktie hält auch im September an. Zwar ist es den Käufern gelungen, die Aktie in eine Seitwärtsbewegung übergehen zu lassen, doch nach den massiven Verlusten vom August ist diese schwache Form einer Erholung viel zu wenig. Es besteht deshalb weiterhin die Gefahr, dass der Kurs der Nordex-Aktie in den kommenden Wochen tiefere Niveaus ansteuern wird.

