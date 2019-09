Anzeige

Der Daimler-Aktie ist in der vergangenen Woche der Anstieg über einen wichtigen Widerstand gelungen. Am Donnerstag wurde in einer dynamischen Bewegung, die zudem von einer kleinen Kurslücke eingeleitet wurde, der Anstieg über die 50-Tagelinie bei 44,78 Euro vollzogen.

Weil die Tageskerze vom Freitag leicht rot endete, könnte der obligatorische Test des überwundenen EMA50 von oben bereits begonnen haben. Für die ... Weiterlesen