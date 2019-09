DEUTSCHLAND: - KURSGEWINNE ERWARTET - Die Zeichen am deutschen Aktienmarkt stehen am Montag nach der starken Vorwoche weiter auf grün. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit 0,17 Prozent im Plus auf 12 212 Punkten. Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners machte gleichwohl auf die schwachen chinesischen Handelsdaten aufmerksam, die deutlich machten, wie es um die Wirtschaft im Reich der Mitte bestellt sei. Das sei eine gefährliche Kombination aus Handelskonflikt und einem normalen zyklischen Wirtschaftsabschwung. Das zentrale Ereignis in dieser Woche ist für Börsianer der am Donnerstag anstehende Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB). Ökonomen rechnen mit einer weiteren geldpolitischen Lockerung.

USA: - LEICHTE KURSGEWINNE - Die jüngste Rally an der Wall Street ist am Freitag nach mauen Arbeitsmarktdaten mit etwas weniger Tempo weiter gegangen. Auch wenn die US-Wirtschaft im August weniger Arbeitsplätze geschaffen hat als erwartet, konnte der Dow Jones Industrial sein Wochenplus auf 1,5 Prozent steigern. Er beendete den letzten Handelstag der Woche 0,26 Prozent höher bei 26 797,46 Punkten.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND KURSGEWINNE - Die Aktienmärkte in Asien sind am Montag überwiegend mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Neben den robusten Vorgaben der US-Aktienmärkte am Freitag bleibt der Handelskonflikt zwischen den USA und China der entscheidende Faktor. In Japan ging es für den Nikkei 225 zuletzt um rund ein halbes Prozent nach oben. Japans Wirtschaft hat im zweiten Quartal zwar deutlicher an Fahrt verloren als ursprünglich angenommen. Experten hatten dies aber so erwartet. An Chinas Festlandsbörsen legte der CSI 300 zuletzt um 0,35 Prozent zu. In Hongkong büßte der Hang Sang unterdessen 0,03 Prozent ein.

^

DAX 12.191,73 0,54%

XDAX 12.183,07 0,46%

EuroSTOXX 50 3.495,19 0,30%

Stoxx50 3.190,41 0,34%



DJIA 26.797,46 0,26%

S&P 500 2.978,71 0,09%

NASDAQ 100 7.852,54 -0,13%°



------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:



^

Bund-Future 175,20 -0,05%°



DEVISEN:



^

Euro/USD 1,1027 0,01%

USD/Yen 106,89 -0,03%

Euro/Yen 117,88 -0,01%°



ROHÖL:



^

Brent 62,05 +0,51 USD WTI 57,12 +0,60 USD°

