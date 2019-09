Die am Wochenende veröffentlichten Daten zu den Importen und Exporten Chinas für August zeigen klar, was der Handelskrieg ausrichtet: vor allem der Handel zwischen den beiden Großmächten und größten Wirtschaftsmächten der Welt ist stark rückläufig, Tendenz weiter fallend. Dieser Virus erfaßt auch andere Länder, vor allem Deutschland als Exportnation - schon länger sichtbar in den miserablen Konjunkturdaten. Während der Handelskrieg bei der globalen Konjunktur schon deutliche Spuren hinterläßt, ist das an den Aktienmärkten nicht der Fall, weil hier Hoffnungen auf die Notenbanken und eine Art Wunderglaube besteht, wonach der Handelskrieg schon bald beigelegt werden könne (unzählige Hoffnungs-Rallys trotz weiter eskalierender Lage)..

Das Video "Handelskrieg und die Folgen!" sehen Sie hier..