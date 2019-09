Im vorliegenden Fall besteht seit Anfang letzten Jahres eine intakte Aufwärtsbewegung beim Währungspaar USD/RUB und trieb den Wert bis auf ein vorläufiges Verlaufshoch von 70,5350 RUB in der zweiten Jahreshälfte 2018 aufwärts. An dieser Stelle schwenkte das Paar in eine abwärts gerichtete Konsolidierung ein und begab sich zurück auf das 50 % Fibonacci-Retracement um 63,00 RUB wieder abwärts. Nach einer Stabilisierung in diesem Bereich übernahmen Bullen wieder das Ruder und drückten die Notierungen in den letzten Tagen wieder merklich aufwärts, sodass es zu einem erneuten Test des kurzfristigen Abwärtstrendkanals um 67,00 RUB gekommen ist. Zunächst ist das Paar an dieser Stelle abgeprallt und könnte noch ein Stück weit korrigieren, das übergeordnete Chartbild präsentiert sich jedoch weiter bullisch, zumal sich die aktuelle Konsolidierungsbewegung als potenzielle bullische Flagge präsentiert. Solche werden in der Regel zur Oberseite aufgelöst, strategisch orientierte Investoren können auf einem tieferen Kursniveau ein Schnäppchen reißen und an einem bevorstehenden Kaufsignal bestens partizipieren.

Kaufsignal und Ausbruch abwarten!