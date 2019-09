Deutsche Anleihen kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Montag wenig verändert in die Handelswoche gestartet. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future mit Laufzeit bis Dezember notierte am Morgen nahezu unverändert bei 175,27 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug minus 0,63 Prozent.

"Die Krisenthemen wie Brexit, Italien oder Handelskonflikt haben etwas an Einfluss verloren", kommentierte Anleiheexperte Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) die Marktstimmung. Seiner Einschätzung nach dürfte eine insgesamt erhöhe Risikobereitschaft der Anleger das Erholungspotential der Bundesanleihen in Grenzen halten.

Ein überraschender Anstieg der deutschen Exporte konnte am Morgen nicht für nennenswerte Impulse sorgen. Im Juli waren die Ausfuhren im Monatsvergleich gestiegen, während Analysten einen Rückgang erwartet hatten. Im weiteren Handelsverlauf stehen kaum wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, die für neue Impulse am deutschen Rentenmarkt sorgen könnten./jkr/jha/